Следственный комитет России проверит песню Манижи для Евровидения-2021

Следственный комитет России начал проверку композиции певицы Манижи Russian Woman, с которой артистка собирается выступить на Евровидении-2021. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи начали проверку после обращения редакции газеты "Ветеранские вести". По словам источника, "материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды" зарегистрировали 5 апреля в Останкинском следственном отделе в Москве.

Напомним, что в начале марта 29-летняя исполнительница Manizha стала победительницей народного голосования в итоговом отборе на Первом канале и представит Россию на Евровидении-2021.

До голосования допустили трёх кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и "2Маши".

3 апреля клип певицы набрал более 6,7 млн просмотров на официальном YouTube-канале музыкального конкурса – это лучший результат среди всех участников.

При этом многие остались недовольны выбором. 1 апреля сенатор Елена Афанасьева во время пленарного заседания в Совфеде подняла вопрос о песне Манижи. По её мнению, в песне отсутствует смысл, а танцы какие-то "афроамериканские". До неё первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила певице выступать под "флагом Первого канала", а не России.