На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

В отношении российского рэпера Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Mash.

Заявление в полицию на артиста подал экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Если Моргенштерна признают виновным, то ему грозит штраф до миллиона рублей за клипы "Розовое вино – 2" и Family.

Защищать артиста в суде будет известный адвокат Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что "Альфа-Банк" принял Моргенштерна на работу в качестве директора по работе с молодёжью. Позднее пресс-служба банка стала извиняться за это решение. Согласно официальному заявлению организации, новость вызвала "раскол в обществе", а чтобы снизить негатив, решено "с понедельника, 22 марта 2021 года, распространить на всех федеральных ТВ-каналах и в Сети видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами".