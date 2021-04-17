Суббота, 17 Апрель, 19:20

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,55
€ 90,46
6°


4693469 +9321
Обь
433см +102

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Официальные дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России

, ИА "Амител"
Этому способствуют несколько факторов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Цены на новые автомобили из России во втором квартале 2021 года могут вырасти на 2-7%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что рост цен будет плавный – 2-5%, может быть, 7%. Но это если мы говорим в среднем, всё индивидуально", – сообщил вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев.

Среди основных факторов, которые влияют на рост цен, называют ожидающееся повышение утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров. Как уточнили в ассоциации, рост утильсбора сильнее повлияет на ценники импортных машин.

Ранее сообщалось, что продавать и покупать подержанные машины в России будут по-новому. С 1 мая 2021 года в силу вступают правила, согласно которым оформить сделку можно будет на портале "Госуслуги". 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
19:10
Барнаулец попал в число самых высокооплачиваемых современных художников 0
18:42
В Тольятти военные сыграли для детей "Песенку крокодила Гены" 0
18:10
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков 0
17:40
Официальные дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России 0
17:10
На алтайского активиста Виктора Рау завели уголовное дело 2
16:43
Россияне в 2021 году стали тратить меньше денег на бензин 0
16:14
Барнаульскую гимназию обязали убрать "blackface" с бюста Матросова 2
15:42
В Брянской области депутата задержали по подозрению в педофилии 1
15:15
Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию Eurostory 1
14:51
По программе льготной ипотеки в России за год выдали 450 тысяч кредитов 1
14:19
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в алтайском селе 0
13:54
Россияне назвали сферы труда с самым быстрым карьерным ростом 0
13:19
Два человека погибли в серьёзном ДТП на алтайской трассе 0
12:39
Путин за год заработал чуть меньше 10 миллионов рублей 4
12:10
Застрявших в Турции россиян предложили возвращать домой за 10 тысяч рублей 3
11:41
Десять пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки 0
11:12
Житель Рубцовска купил машину в рассрочку и решил не платить по счетам 1
10:39
Скорая не проедет. Жители алтайского села жалуются на ужасную дорогу 1
10:10
Умерла актриса из фильмов о Гарри Поттере Хелен Маккрори 1
09:42
Дочь Михаила Ефремова стала Серёжей 11
09:36
Журналиста и экс-кандидата в мэры Новосибирска задержали по делу о мошенничестве 0
09:05
Самый богатый депутат Госдумы от Алтайского края заработал почти 110 млн рублей 9
08:03
В правительстве Алтайского края обсудили проблемы общественного транспорта 2
07:35
Глава Минздрава заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России 9
07:03
Готовимся к худшему. Глава МЧС Алтая о том, как начался паводок и чего ждать дальше 4
06:37
Война, пандемия и трансгендеры. Лучшие репортажные снимки 2020 года 0
06:04
Прохладную погоду с мокрым снегом обещают синоптики в Алтайском крае 17 апреля 0
23:39
Такой день. Отмена режима ЧС в Барнауле и наступающие заморозки 0
23:09
Экс-губернатор Алтайского края Карлин увеличил свой годовой доход до 8 млн рублей 7
22:40
Алтайские спасатели за полдня потушили 27 пожаров в природной зоне 0
22:11
Должников по алиментам заставили наводить порядок на улицах Барнаула 2
21:40
В Барнауле запустят 14 сезонных автобусных маршрутов 0
21:09
Пьяный пенсионер из ревности зарезал свою бывшую жену в Барнауле 0
20:42
На Урале миллиардер погасил долги семьи погибшего спасателя 3
20:09
В МЧС рассказали подробности крупного пожара на улице Кулагина в Барнауле 0
19:40
Лидер группы "Ногу свело!" заявил об отмене концертов в Сибири из-за давления властей 10
19:06
Жильцов разваливающегося дома на 1-й Западной в Барнауле расселят 0
18:43
Александр Лукашенко заявил, что договорился о встрече с Владимиром Путиным 0
18:15
Алтайские школьники помогли полицейским поймать педофила 0
17:54
Барнаульцы пожаловались на опасную свалку в историческом центре 1
17:44
Глава Алтая пообещал туристам бюджетный отдых 1
17:31
Барнаульцы проведут митинг против строительства многоэтажки на Гущина 7
17:20
Алтайские депутаты привлекут общественность к обсуждению запрета на торговлю энергетиками 2
17:07
Эксперты: жителям Барнаула необходимо 1,4 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно 0
16:56
Раздельный сбор мусора организуют на 18 площадках в Барнауле 2
16:43
Вахтовик из Алтайского края получил компенсацию 1,8 млн рублей от компании из Колымы 2
16:30
В Барнауле отменили режим повышенной готовности из-за происшествия на ТЭЦ-2 4
16:16
Сотрудник барнаульской фирмы пойдёт под суд за загрязнение природы на миллион рублей 1
16:05
Утро новой жизни. Блогер Елена Чинчин приглашает на женский марафон "Пробуждение" 2
15:55
Движение открыли на всех дорогах Алтайского края 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.