Официальные дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России

Цены на новые автомобили из России во втором квартале 2021 года могут вырасти на 2-7%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что рост цен будет плавный – 2-5%, может быть, 7%. Но это если мы говорим в среднем, всё индивидуально", – сообщил вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев.

Среди основных факторов, которые влияют на рост цен, называют ожидающееся повышение утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров. Как уточнили в ассоциации, рост утильсбора сильнее повлияет на ценники импортных машин.

Ранее сообщалось, что продавать и покупать подержанные машины в России будут по-новому. С 1 мая 2021 года в силу вступают правила, согласно которым оформить сделку можно будет на портале "Госуслуги".