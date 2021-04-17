Алтайский край вошёл в число худших регионов по обеспечению сирот жильём

Три сибирских региона признаны худшими по освоению бюджетных средств для обеспечения сирот жильем. Об этом сообщает ТАСС.

Полный список регионов-аутсайдеров выглядит так: Кабардино-Балкария, Курганская область, Алтайский край, Республика Алтай и Тува. По данным СК, в Алтайском крае не смогли освоить 68% выделенных средств. Жильём обеспечили 5% сирот, что в три раза меньше общероссийского показателя. В Республике Алтай не израсходовали 66% средств, а жильём обеспечили также 5% нуждающихся.

"Главам этих регионов направлены письма о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот", – рассказал представитель СК.

Ранее сообщалось, что дети-сироты в Алтайском крае в 2021 году начнут получать жилищные сертификаты. Претендовать на сертификаты смогут сироты, достигшие 23 лет, при наличии решения суда, вступившего в силу до 1 января 2019 года. Приобретаемое жильё не может быть аварийным, его площадь должна составить не менее 33 кв. м.