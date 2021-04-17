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20 человек эвакуировали во время ночного пожара в Барнауле

, ИА "Амител"
Горела квартира в многоэтажке
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ночь с 16 на 17 апреля в одной из квартир 10-этажного жилого дома по Северному Власихинскому проезду произошёл пожар. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.

Пожар произошёл в квартире на третьем этаже. Пожар был ликвидирован на площади около 10 квадратных метров, от огня пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель.

"На момент прибытия огнеборцев из окна на третьем этаже дома шёл дым. Пожарные эвакуировали из квартир по лестничным маршам 20 человек, в том числе двоих детей", – говорится в сообщении.

К тушению привлекли девять единиц техники, тридцать один человек личного состава. Обошлось без пострадавших.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали подробности пожара на улице Кулагина, фотографии которого распространялись в социальных сетях. Горело административное здание.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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