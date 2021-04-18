На Алтайский край надвигается резкое похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о скором резком похолодании в регионах Западной Сибири, в число которых входит и Алтайский край.

"Регион, где будет наиболее холодная погода, – это юг Западной Сибири. Там температура будет ниже нормы, – уточнил синоптик. – Например, в Омской области уже к понедельнику температура опустится до отрицательных значений – максимальная дневная температура будет +2...-2 градуса. Температурный фон будет ниже нормы на 4-6 градусов".

Наиболее ощутимое похолодание будет в сравнении с пятницей, которая выдалась очень тёплой. В начале недели столбики термометров опустятся на 10 градусов ниже, чем были 16 апреля, утверждает Вильфанд. По его словам, холодная погода продлится до середины следующей недели.

Ранее Вильфанд рассказал, в каких регионах уже можно сменить автомобильные шины с зимних на летние. В Алтайском крае делать этого пока не стоит, уверен метеоролог.