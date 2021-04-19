Мокрый снег с дождём. О погоде в Алтайском крае 19 апреля

В понедельник, 19 апреля, в Алтайском крае прогнозируется холодная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Ожидаются дождь и мокрый снег, причём сильней всего осадки будут в южных и восточных районах. Ветер усилится, его скорость при порывах может достигать 22 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, ожидается от 0°C до +5°C. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от 0°C до +2°C. Временами дождь и мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о скором резком похолодании в Алтайском крае.