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27 млн рублей выделили на расчистку русел рек в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Работы планируется провести в Краснощёковском и Солонешенском районах
Фото иллюстративное / Источник: pixabay.com

Фото иллюстративное / Источник: pixabay.com

Почти 10 км русел пяти рек расчистят в Алтайском крае в 2021 году для профилактики подтоплений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды региона.

В ведомстве уточнили, что на реализацию этих целей из федерального бюджета выделили 27,7 млн рублей. План работ предусматривает мероприятия на четырех реках в Солонешенском районе и одной реке в Краснощёковском районе.

"Регулирование русла реки включает спрямление участков русла, его углубление, расчистку от мусора, – рассказали в министерстве. – Эти работы направлены на увеличение пропускной способности русла и предотвращение образования ледяных заторов в паводковый период".

Ранее губернатор Виктор Томенко рассказал, что риску весеннего половодья подвержено 83 населённых пункта в 27 муниципальных образованиях Алтайского края, где проживают чуть более 25 тысяч человек. По его словам, транспортное сообщение может быть нарушено с 56 населёнными пунктами, в которых проживают около 19 тысяч человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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