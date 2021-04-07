Около 19 тыс. человек на Алтае могут остаться отрезанными от "большой земли" из-за паводка

Алтайский край заблаговременно начал готовиться к паводку и проводит все необходимые профилактические мероприятия, доложил губернатор Виктор Томенко полпреду президента Сергею Меняйло на окружном совещании по подготовке к паводку и пожароопасному сезону, который прошёл в формате видеосвязи.

По словам главы региона, первая волна паводка ожидается уже в ближайшее время – во второй декаде апреля.

"Риску весеннего половодья подвержено 83 населённых пункта в 27 муниципальных образованиях Алтайского края, где проживают чуть более 25 тысяч человек, – рассказал Томенко. – Транспортное сообщение может быть нарушено с 56 населёнными пунктами, в которых проживают около 19 тысяч человек".

Губернатор уточнил, что проработаны 192 модели развития ситуации и каждая из них включает подробный расчёт и сценарий развития. Для размещения населения, эвакуированного из зоны подтопления, подготовлены 409 пунктов временного размещения, вмещающие свыше 70 тысяч человек.

Ранее стало известно, что талые воды с полей подтопили улицы села Староалейского в Третьяковском районе. В результате отрезанными от мира оказались пять домов. Кроме того, дорожники перекрыли движение по трассе Алейск – Безголосово – а/д К-13 из-за подтопления моста.