Алтайский край занял 31-е место в рейтинге регионов по динамике рынка труда

Алтайский край занял 31-е место в рейтинге российских регионов по динамике рынка труда, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным издания, в регионе за три года число работающих граждан снизилось на 20,7 тыс. человек (-2%). При этом за последние 10 лет сокращение составило 113,3 тыс. человек (-9,9%).

На первом же месте рейтинга расположился Севастополь – там за три года число занятых выросло на 14,3 тыс. человек (+7,4%). Второе и третье места заняли Тюменская область (+14,6 тыс. человек, или +2,1%) и Камчатский край (+2,8 тыс., или +1,6%).

В целом, как поясняет агентство, за три года число занятых выросло в 14 регионах, снизилось – в 70. Самая благоприятная ситуация сложилась в Московской области и Краснодарском крае. За этот период там появилось 49 и 35 тыс. новых рабочих мест. Худшие показатели – в Дагестане, где количество рабочих мест сократилось на 116 тыс.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей населения, у которого есть дополнительные источники доходов.