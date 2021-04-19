Иномарка "обняла" столб в Барнауле. Видео

Иномарка врезалась в столб на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой в Барнауле. Согласно записям с видеокамер, перед столкновением водитель потерял управление, и транспортное средство занесло.
По словам очевидцев, которые приводит паблик "Инцидент Барнаул", после столкновения из автомобиля вышли женщина и мужчина, у которого на руках был грудной ребёнок. Информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
Напомним, что 17 апреля две девушки погибли при опрокидывании автомобиля Lada Kalina на трассе Яровое – Райгород. За рулём находился 18-летний молодой человек, у которого не было водительских прав – его госпитализировали с травмами.
Комментарии
"у которого на руках был грудной ребенок"... Наверно со страху и родила...
Девушка, порви права своего мужа, пока он тебя и ребенка не угробил с таким стилем вождения!
Столб спас от перевертыша
это разве обняла?!
обнимают столбы обычно боком! фронтальный удар в этом плане идеален по выживаемости пассажиров, чего не скажешь о боковом
Живы и хорошо.
Я так понимаю водитель поторопился поставить летние шины.
19.04.2021 11:46
ИГ
Я уже вторую неделю на летних и все нормально. Тут не шины виноваты, а мозг. Вернее - его отсутствие...
Скорость явно превышена