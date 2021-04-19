Человек выпал с балкона многоэтажного дома в Барнауле

В Барнауле с балкона многоэтажного жилого дома выпал человек, сообщают подписчики паблика "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Происшествие случилось утром 19 апреля по адресу ул. 65 лет Победы, 9.
"Тело накрыто, место происшествия огорожено сигнальной лентой. Работает полиция", – рассказал очевидец.
В конце марта барнаулец упал с 16-го этажа дома № 305, расположенного на Павловском тракте. Некоторое время после падения молодой человек оставался в сознании и говорил с окружающими. Однако позднее пользователи уточнили, что 20-летний пострадавший скончался в больнице.
Комментарии
В такой городской среде и здоровый в окно от тоски выпрыгнет.
19.04.2021 11:26
АБОРИГЕН
Ну и зануда ты. Кто о чем а вшивый о бане.
19.04.2021 11:39
- гость -
Ты напрасно думаешь, что это две не связанные темы.
Психологи говорят, что чем выше от земли человек живет, тем больше у него нарушается психика. Оптимально - 4-5 этаж, дальше - пустота. Человек все-таки не птица, он на земле-матушке должен жить, а не в небесах.
наверное оптимально 1-й и единственный этаж, не вижу принципиальной разницы между 4 и 9 этажом
12:13 гiсть
Выйди на балкон, узнаешь
Чешите в деревни и живите на земле. Пердите в городе дыхать нечем
"после падения молодой человек оставался в сознании и говорил с окружающими."
Среди окружающих "случайно" оказался постоянный комментатор амика АБОРИГЕН, который поведал нам причину падения молодого человека. АБОРИГЕН своим развитым нюхом чувствует такие события и всегда стремится быть в курсе всех происшествий и донести их до читателей на амике с выражением собственного взгляда на события. Недаром его прозвали: "каждой дырке затычка" - a plug for every ass hole.
А надежда была, что Абориген скинулся. Оказалось, что человек.
А между тем, этажность и расстояния между домами в городе не имеет комфортного для человека масштаба. Всё это оказывает прямое воздействие на психику людей. Судя по жалким попыткам острить, вы тому лишнее подтверждение, охранители дерьма.
19.04.2021 11:39
- гость -
Так и бань не осталось,позакрывали все!
Кошмар, нахрена на козырек-то прыгать было...хоть целую бы похоронили, а сейчас....
Посмотрите видео на телеграмм. Ее пополам разрубило, висела секунду на позвоночнике наверное и ноги отпали...