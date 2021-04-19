Человек выпал с балкона многоэтажного дома в Барнауле

В Барнауле с балкона многоэтажного жилого дома выпал человек, сообщают подписчики паблика "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Происшествие случилось утром 19 апреля по адресу ул. 65 лет Победы, 9.

"Тело накрыто, место происшествия огорожено сигнальной лентой. Работает полиция", – рассказал очевидец.

В конце марта барнаулец упал с 16-го этажа дома № 305, расположенного на Павловском тракте. Некоторое время после падения молодой человек оставался в сознании и говорил с окружающими. Однако позднее пользователи уточнили, что 20-летний пострадавший скончался в больнице.