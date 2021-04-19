Две дороги в Алтайском крае перекрыли из-за паводка

В двух районах Алтайского края ограничили движение по региональным трассам. Из-за подъёма паводковых вод проезд закрыли по участку Алейск – Безголосово – автодорога К-13 в Алейском районе и К-05 – Марушка – Дружба – Рупосово – К-05 в Целинном районе.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, по обоим направлениям есть альтернативные проезды. Ведомство продолжает контролировать паводковую обстановку в регионе.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по следующим номерам:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 65-82-19;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Напомним, что из-за подъёма паводковых вод участок Алейск – Безголосово – автодорога К-13 уже перекрывали в 2021 году – с 6 по 17 апреля.