Следователи рассказали подробности падения женщины с балкона многоэтажки в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю организовал проверку из-за падения женщины с балкона 17-этажного жилого дома в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ведомства.
Напомним, происшествие случилось утром 19 апреля по адресу ул. 65 лет Победы, 9. При падении горожанка задела козырёк подъезда, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте, отмечали в сообществе.
По предварительным данным следователей, погибшей 36 лет. Правоохранители устанавливают мотив и причины поступка. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Комментарии
Им же для этого мост отвели
Который рядом с нагорным кладбищем
19.04.2021 13:24
- гость -
Им же для этого мост отвели
Который рядом с нагорным кладбищем
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Вполне возможно, что окна полезла мыть. Весна, потеплело.
"Вполне возможно, что окна полезла мыть. Весна, потеплело."
Ага, на общем балконе окна мыла (сарказм). Есть видео в телеграмме. Спрыгнула она и об козырек порвалась. Теперь две.
19.04.2021 13:40
- гость -
Для мытья окон есть монтажный пояс-зацепил за трубу и вперёд!
19.04.2021 14:21
Потёмкин
Демонстрация неимоверной мощи заднего ума это похоже любимое занятие на Руси-матушке.
Весна, потеплело.
Да?