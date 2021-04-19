Следователи рассказали подробности падения женщины с балкона многоэтажки в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю организовал проверку из-за падения женщины с балкона 17-этажного жилого дома в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ведомства.

Напомним, происшествие случилось утром 19 апреля по адресу ул. 65 лет Победы, 9. При падении горожанка задела козырёк подъезда, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте, отмечали в сообществе.

По предварительным данным следователей, погибшей 36 лет. Правоохранители устанавливают мотив и причины поступка. По результатам проверки примут процессуальное решение.