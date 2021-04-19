Белокуриху засыпало снегом

Алтайский город-курорт Белокуриха засыпало снегом утром 19 апреля. Соответствующими кадрами делятся туристы и местные жители в Instagram.

"Да ужжж, погода в этом году не балует", "Ничего себе. Я слышала, что в Белокурихе теплее, чем во всем Алтайском крае", "Классное бодрящее утро!", "Красивая в этом году весна!", "Весна кончилась?", "Душа радуется снегу!" – пишут комментаторы.

Напомним, что на понедельник, 19 апреля, алтайские синоптики обещают холодную погоду и мокрый снег. Причём сильнее всего осадки будут в южных и восточных районах.