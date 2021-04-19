Паводок подступает. В Затоне ограничили движение по дороге на остров Шубинский

В связи с подъёмом уровня воды в микрорайоне Затон временно ограничили движение по дороге на остров Шубинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула в понедельник, 19 апреля.

"Уровень воды в реке Обь 19 апреля в Барнауле составляет 471 сантиметр над нулём водомерного столба. В связи с подъёмом уровня воды движение транспорта временно ограничено", – рассказали в мэрии.

На участке установили дорожный знак "Въезд запрещён" и ограждающие конструкции на проезжей части. Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту.

Напомним, что почти 10 км русел пяти рек расчистят в Алтайском крае в 2021 году для профилактики подтоплений. На реализацию этих целей из федерального бюджета выделили 27,7 млн рублей.