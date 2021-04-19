Лето на большей части территории России будет тёплым. Такой предварительный прогноз в разговоре с ТАСС озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Да, лето ожидается тёплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даём, например, на пять дней. <…> Это "да" неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно", – заявил синоптик.

Пока невозможно определить, будет ли лето ранним или поздним. По словам Вильфанда, у синоптиков лето делится на две половины: первую и вторую. Причём чётких дат начала этих сезонов нет. В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая – в конце июня – начале июля, отметил синоптик.

Ранее стало известно, что в ближайшее время местами в Алтайском крае столбики термометров ночью будут опускаться до -15 градусов.