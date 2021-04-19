Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о 8,5 млн дохода за 2020 год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о доходах за 2020 год. За "пандемийный" год ему удалось заработать чуть больше 8,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, доход от работы в правительстве региона составил 3,548 млн рублей. Отдельно губернатор получил деньги от продажи личного автомобиля (4 млн рублей), а также средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Доходы супруги Виктора Томенко, Татьяны, за 2020 год составили 458 тысяч рублей – от процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

Также сам губернатор отметил, что в начале 2021 года он продал некоторую недвижимость в столичном региона на сумму 31 млн рублей, что отразится уже в отчете о доходах по итогам 2021 года.

Напомним, что экс-глава Алтайского края, а ныне представитель региона в Совфеде Александр Карлин также отчитался о доходах за 2020 год – он задекларировал 8,15 млн рублей. Представитель Алтайского Заксобрания в Совфеде Сергей Белоусов задекларировал 6,41 млн рублей.