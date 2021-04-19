Еще одна европейская страна возобновила авиасообщение с Россией

Эстония объявила о возобновлении авиасообщения с Россией с 25 апреля. Пока планируется только один перелет в неделю по воскресеньям.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта, обслуживать рейсы из Москвы в Эстонию будет "Аэрофлот".

Сейчас рейсы в Эстонию открыты по 13 международным направлениям. Въехать без самоизоляции в страну можно из тех государств, в которых суммарный показатель заболеваемости коронавирусом не превышает 150 случаев на 100 тысяч жителей.

Напомним, что авиасообщение с Турцией закрыли на полтора месяца (до 1 июня). По официальной версии, поводом для закрытия стал резкий рост случаев заражения в стране, но есть и неофициальная, согласно которой закрытие авиасообщения стало ответом на слова Эрдогана об Украине.