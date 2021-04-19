Суд оспорил запрет мэрии Барнаула на возложение цветов к памятнику Ленина коммунистами

Суд признал незаконным отказ алтайскому отделению КПРФ в возложении цветов к памятнику Ленину 22 апреля, в день рождения вождя мирового пролетариата. Об этом в своём Instagram сообщила первый секретарь краевого комитета партии Мария Прусакова.

Лидер коммунистов также рассказала, что партия подала иск о признании незаконным отказ в проведении первомайской демонстрации и сейчас они ждут решения суда.

Напомним, что 19 апреля Мария Прусакова записала видеообращение к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации.

В нём она отметила, что мэрия отказала коммунистам в возможности возложить цветы к памятнику 22 апреля и призвала "проявить политическую волю" и дать возможность жителям Алтайского края устроить 1 мая "санкционированную праздничную демонстрацию, посвящённую Дню солидарности трудящихся".