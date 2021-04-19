Алтайские коммунисты просят Виктора Томенко разрешить Первомай

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации. Её обращение опубликовано на YouTube-канале отделения партии.
В обращении Прусакова напомнила, что власти города отказали коммунистам в возможности возложить цветы к памятнику Ленину 22 апреля, в день рождения вождя, несмотря на уже снятые ограничения на проведение массовых мероприятий.
"Призываю вас проявить политическую волю и дать возможность жителям Алтайского края 1 мая выйти на санкционированную праздничную демонстрацию, посвящённую дню солидарности трудящихся", – обратилась Прусакова к Томенко.
Напомним, что это не первый раз, когда у алтайских коммунистов возникают сложности с проведением акций. 23 февраля КПРФ планировала провести митинг против политических репрессий. Изначально активисты хотели выступить на площади Советов, однако администрация отказала им, сославшись на отсутствие согласия Горзеленхоза, который с недавнего времени выступает пользователем площади.
Крайком добился разрешения провести демонстрацию на другой площадке – в сквере напротив здания № 9 на улице Германа Титова. Однако позднее, 19 февраля, в крайком пришли представители мэрии, полиции и понятые, которые попытались вручить Прусаковой бумагу об отказе в проведении митинга.
Комментарии
Прусакова клёвая!
"Шпилли-Вилли в Чехии всплыли! Петров и Баширов стали Табаровым и Попой. Прага высылает 18 дипломатов"
несколько лет назад Первомай отменяли уже из-за Пасхи
Последняя редакция Статьи 31 Конституции РФ гласит: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Статья 55 Конституции РФ п. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
с какой стати нужно просить разрешение?