Алтайские коммунисты просят Виктора Томенко разрешить Первомай

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации. Её обращение опубликовано на YouTube-канале отделения партии.

В обращении Прусакова напомнила, что власти города отказали коммунистам в возможности возложить цветы к памятнику Ленину 22 апреля, в день рождения вождя, несмотря на уже снятые ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Призываю вас проявить политическую волю и дать возможность жителям Алтайского края 1 мая выйти на санкционированную праздничную демонстрацию, посвящённую дню солидарности трудящихся", – обратилась Прусакова к Томенко.

Напомним, что это не первый раз, когда у алтайских коммунистов возникают сложности с проведением акций. 23 февраля КПРФ планировала провести митинг против политических репрессий. Изначально активисты хотели выступить на площади Советов, однако администрация отказала им, сославшись на отсутствие согласия Горзеленхоза, который с недавнего времени выступает пользователем площади.

Крайком добился разрешения провести демонстрацию на другой площадке – в сквере напротив здания № 9 на улице Германа Титова. Однако позднее, 19 февраля, в крайком пришли представители мэрии, полиции и понятые, которые попытались вручить Прусаковой бумагу об отказе в проведении митинга.