Два подростка погибли в жёстком ДТП в Алтайском крае

Два подростка погибли в результате ДТП в селе Ключи Ключевского района в ночь с 18 на 19 апреля. Водитель не справился с управлением и въехал в столб на большой скорости.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", от удара автомобиль буквально разорвало пополам – от машины осталась искорёженная груда металла. Находящиеся внутри 15-летний и 17-летний подростки скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что две девушки 2003 года рождения скончались при опрокидывании автомобиля Lada Kalina на трассе Яровое – Райгород. Полиция выяснила, что 18-летний водитель не имел права управления транспортным средством.