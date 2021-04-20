Рабочий погиб во время погрузки металла в Алтайском крае

Следственный комитет проводит предварительную проверку по факту гибели рабочего в Рубцовске. Подробности сообщает пресс-служба алтайского управления ведомства.

Установлено, что при выполнении работ по погрузке металла при помощи козлового крана в вагон на предприятии "АлМет" 36-летний рабочий получил перелом рёбер и разрыв внутренних органов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По результатам доследственной проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в феврале 2021 года в Заринском районе во время организованных работ по уборке снега погибли четыре сотрудника СПК им. Фрунзе.