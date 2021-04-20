"Бессмертный полк" 9 мая пройдёт в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своём строю всех своих земляков. Трансляция начнётся 9 мая в 15:00 по местному времени", – сказала она.

Цунаева уточнила, что на прошлую акцию поступило так много заявок, что трансляцию вели 20 дней. Поэтому в 2021 году её решили разделить по регионам, пишет ТАСС.

Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня.

Ранее начальник краевого управления молодёжной политики Екатерина Четошникова рассказала, что в Алтайском крае шествие "Бессмертного полка" собираются провести очно.