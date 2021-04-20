Вторник, 20 Апрель, 10:54

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,25
€ 91,48
-3°


4710690 +0
Обь
484см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

"Бессмертный полк" 9 мая пройдёт в онлайн-формате

, ИА "Амител"
Акцию в традиционном виде планируют провести позже
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своём строю всех своих земляков. Трансляция начнётся 9 мая в 15:00 по местному времени", – сказала она. 

Цунаева уточнила, что на прошлую акцию поступило так много заявок, что трансляцию вели 20 дней. Поэтому в 2021 году её решили разделить по регионам, пишет ТАСС.

Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня. 

Ранее начальник краевого управления молодёжной политики Екатерина Четошникова рассказала, что в Алтайском крае шествие "Бессмертного полка" собираются провести очно.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.04.2021 10:47
- гость -

Хоть один положительный момент от пандемии - был положен конец мракобесным камланиям под портретами почивших сто лет назад.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
10:44
Аналитики назвали главные страхи россиян 1
10:27
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:18
Жительнице Барнаула грозит колония за взятые из банкомата 200 тысяч рублей 4
10:04
В России начнут выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов 3
09:57
"Бессмертный полк" 9 мая пройдёт в онлайн-формате 1
09:41
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в России нестабильной 0
09:30
Доктор Мясников опроверг миф о магнитных бурях 1
09:19
Из-за паводка в четырёх районах Алтайского края ограничено движение автомобилей 0
09:06
Россиянам рассказали, зачем им звонят "бесплатные" юристы 1
08:54
"Экологическая катастрофа". Рубцовчане рассказали о вымирании рыбы на местном озере 2
08:40
"Вакцина – не манна небесная". Что делать, если заболел коронавирусом после прививки? 1
08:28
Муфлончик появился на свет в барнаульском зоопарке 1
08:14
22-летнего алтайского сельчанина осудят за интим с 14-летней школьницей 8
08:01
Уроженка Алтайского края стала самой красивой "пышкой" в Санкт-Петербурге 12
07:47
Улица имени Михаила Евдокимова появилась в новом квартале на окраине Барнаула 4
07:32
Очередь в детский сад: как узнать дали ли путевку и что делать, если никуда не попали? 0
07:18
"Фигура просто бомба". Анна Седокова опубликовала фото в пиджаке на голое тело 13
07:03
Залог исправной работы. Как часто нужно проводить сезонное обслуживание кондиционера 0
06:48
Около 20 млн рублей принудительно взыскали с жителей Алтайского края за капремонт 6
06:33
Кинохроника Барнаула 100-летней давности в цвете 7
06:16
Рабочий погиб во время погрузки металла в Алтайском крае 0
06:02
До -2 градусов похолодает в Алтайском крае 20 апреля 0
23:42
Такой день. Падение женщины с 17 этажа и доходы Виктора Томенко 1
23:07
Два подростка погибли в жёстком ДТП в Алтайском крае 7
22:47
Иномарка протаранила дом и "зависла" в воздухе в Бурятии 0
22:16
Алтайская промышленность показала рост в первом квартале 2021 года 1
21:49
Суд оспорил запрет мэрии Барнаула на возложение цветов к памятнику Ленина коммунистами 3
21:15
Ещё одну трассу в Алтайском крае перекрыли для движения из-за паводка 0
20:46
Ещё одна европейская страна возобновила авиасообщение с Россией 0
20:16
Алтайский фотограф показала первое цветение маральника в 2021 году 0
19:47
Жильцов второго обрушившегося дома в Барнауле расселят 1
19:16
Россияне назвали самые желанные "закрытые" страны для туризма 4
18:45
Остатки рухнувшей трубы на барнаульской ТЭЦ-2 демонтируют 0
18:04
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заработал 8,5 млн рублей за 2020 год 8
17:56
Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили 1
17:48
Россиян призвали воздержаться от участия в несанкционированных акциях 21
17:33
Дмитрия Аристова назначили на место погибшей замглавы алтайского Минкульта Галины Кубриной 8
17:17
Температурные швы и трещины зальют битумом на 36 участках дорог Барнаула 0
17:03
Алтайские коммунисты просят Виктора Томенко разрешить Первомай 10
16:54
Бийский водоканал оштрафовали на 2,7 млн рублей 0
16:43
Алексея Навального перевели из колонии в стационар больницы для осуждённых 14
16:30
Синоптики рассказали, каким будет лето в 2021 году 0
16:16
Паводок подступает. В Затоне ограничили движение по дороге на остров Шубинский 0
16:04
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что половина россиян находятся за чертой бедности 12
15:55
"Товарищ майор" из алтайской полиции оказался трезвым 9
15:44
Прокуратура рассказала о новых способах мошенничества с банковскими счетами 2
15:36
Митинг из-за аварийного состояния жилых домов пройдёт в Барнауле 5
15:25
Более 8,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки 0
15:10
Парковку грузовиков ограничат на оживлённом участке в Барнауле 0
14:54
Двух водителей общественного транспорта Барнаула повторно накажут за отсутствие масок 11

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.