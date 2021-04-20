"Настоящее чудо". Девочка из Барнаула получит жизненно важное лекарство за 150 млн

На лечение Таси из Барнаула собрали необходимую сумму. Об этом рассказали на странице сбора в Instagram.

Девочке необходим препарат Zolgensma, который используют для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). В сборе принимали участие как россияне (в том числе звезды), так и иностранцы, а также благотворительные фонды. В итоге родителям Таси удалось собрать необходимые 150 343 750 рублей.

"Столько пройдено. Столько позади борьбы и настоящей слаженной работы. Наш сбор наконец-то закрыт, Тася получит генную терапию... Не передать словами эмоции самого события – это счастье, радость, слёзы. Но наконец-то наши слёзы от счастья! Когда Тася подрастёт, мы будем рассказывать ей о том, как это было. Наверное, через годы эта история будет подобна сказке, ведь даже сейчас трудно поверить, что такое возможно. Спасибо всем нашим помощникам! Вы сотворили настоящее чудо", – написали родители девочки.

Ранее сообщалось, что Минфин Алтайского края выделил 80 миллионов рублей на препарат "Спинраза" для детей, которые страдают от спинальной мышечной атрофии. Этого хватит, чтобы обеспечить лекарством трёх из 24 юных пациентов, которые нуждаются в этом в регионе.