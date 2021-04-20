Парад Победы в Бийске пройдёт в очном формате

Торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в Бийске. Власти утвердили время основных мероприятий.

"9 мая в 09:00 состоится традиционное возложение венков и цветов к Мемориалу Славы воинам-бийчанам, а в 10:00 начнётся воинский парад. Если будут какие-то необычные указания с края или на уровне РФ, конечно, мы оповестим население заранее. А пока подготовка идёт полным ходом: военнослужащие готовятся, маршируют", – рассказала "Бийскому рабочему" начальник отдела культуры Юлия Сафонова.

На бульваре Петра I организуют выставку военной техники, а в 16:00 на Петровском бульваре начнётся концертный марафон. В 22:30 горожан ждёт праздничный салют.

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате. Организаторы планируют провести её и в традиционном формате, но позднее.