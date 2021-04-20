Минприроды выяснит причину гибели рыбы на озере под Рубцовском

Минприроды Алтайского края отреагировало на сообщение в СМИ и социальных сетях о вымирании рыбы на озере Ракиты под Рубцовском. На место выехали специалисты.

"Одной из причин может быть нарушение водного баланса. Когда в советские годы строили канал в Рубцовске, то перекрыли поступление талых вод. Для восстановления водного баланса реализовали проточность воды через озеро параллельно каналу. Четыре года назад, когда затопило погреба в Рубцовске, кто-то решил, что это из-за озера. И поступление воды из канала в озеро перекрыли. Вода в озере упала на 1,5 метра, и оно стало болотом", – рассказали в министерстве.

Специалисты установят причину случившегося.

Напомним, что сообщение о массовой гибели рыбы на озере Ракиты появилось в социальных сетях 19 апреля. Рубцовчане предположили, что вода в озере может быть отравлена.