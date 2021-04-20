Эксперт рассказал, как ускорить работу "тормозящего" смартфона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству "Прайм", какие приложения стоит удалить, чтобы ускорить работу смартфона. Устройства не всегда начинают "тормозить" из-за поломок.

По словам Тимофеева, лаги могут возникать из-за файлов в кэше или в загрузках.

"Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжёлой", – отметил специалист.

Тимофеев добавил, что производители ПО ориентируются на новые модели смартфонов, поэтому некоторые современные приложения могут быть слишком "тяжёлыми" для старых девайсов. По словам эксперта, лучше чистить телефон от всего лишнего вручную при помощи специальных приложений.

Ранее сообщалось, что определить возраст человека можно с помощью специальных приложений для смартфона, которые анализируют фотографии. При этом на некоторых моделях программы с подобной задачей бывают и встроенными.