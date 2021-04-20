Виктор Томенко выделил алтайским муниципалитетам дополнительные 87 млн рублей

Губернатор Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительных средств для муниципалитетов. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Объём дотаций составил 87,838 млн рублей. Средства будут направлены на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований, в том числе при недостатке собственных доходов местных бюджетов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула выделили один миллион рублей на четыре гранта в сфере молодёжной политики. Документ подписал Вячеслав Франк. Каждый из грантов предусматривает сумму 250 тысяч рублей.