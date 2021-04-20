Италия планирует летом восстановить приём туристов из-за рубежа. Об этом сообщил итальянский посол в России Паскуале Терраччано.
"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток всё-таки будет возобновлён", – цитирует Терраччано РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Эстония объявила о возобновлении авиасообщения с Россией с 25 апреля. Пока планируется только один перелёт в неделю по воскресеньям. Обслуживать рейсы из Москвы в Эстонию будет компания "Аэрофлот".
Комментарии
Наконец-то, а то до пандемии я по 10 раз за месяц летал в Италию, снимал апартаменты за 10 000евро/в сутки и покупал модные шмотки по 3000евро за штуку!!
20.04.2021 17:04
гость
Тебе больше не стоит пытаться шутить на людях.
17:09
Негость
Творчество душевнобольных, не иначе.
Ну наконец-то. Нищие Россияне уже заждались когда Италию откроют