Италия планирует летом восстановить приём туристов из-за рубежа. Об этом сообщил итальянский посол в России Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток всё-таки будет возобновлён", – цитирует Терраччано РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Эстония объявила о возобновлении авиасообщения с Россией с 25 апреля. Пока планируется только один перелёт в неделю по воскресеньям. Обслуживать рейсы из Москвы в Эстонию будет компания "Аэрофлот".