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7.5 млрд рублей направят на ремонт и содержание трасс на Алтае

, ИА "Амител"
Одно из основных направлений работы является расширение Чуйского тракта
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

УПРДОР "Алтай" законтрактовал основную часть предусмотренных на 2021 год работ на трассах в Алтайском крае и Республики Алтай. Об этом сообщает "Интерфакс".

На реконструкцию, ремонт и содержание дорог в этом году предусмотрено 7.5 млн рублей. 92% запланированных торговых процедур проведены и по их результатам заключены контракты.

Одним из основных направлений работы предприятия является расширение Чуйского тракта с двух до четырех полос, что позволит разгрузить трассу.

"С прошлого года мы начали реализацию проектов, которые предусматривают расширение Чуйского тракта. В этом году мы начинаем, а в следующем году вводим таких "четырехполосок" протяженностью 25 км. Основной фронт работы — от границы Алтайского края с Новосибирской областью до города Бийска", — отметил лавный инженер управления Сергей Рубаненко. 

Ранее сообщалось, что ещё два участка Чуйского тракта общей протяжённостью 10 км станут четырёхполосными. Кроме того, четырёхполосными сделают трёхкилометровый участок перед въездом в Бийск со стороны Барнаула – с 341 по 344 км.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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