В алтайской полиции рассказали подробности нападения на таксиста

В региональном главке МВД рассказали о том, как барнаульский таксист получил ножевое ранение в шею. По словам мужчины, он взял пассажиров по заказу, но у правоохранителей другая информация.

По предварительным данным, к мужчине за помощью обратились двое знакомых, которые также работают водителями в такси. Водитель отвез товарищей в Тальменский район. В какой-то момент между таксистом и нетрезвыми пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил коллегу ножом в шею.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Напомним, что о случившемся в социальных сетях рассказал сам пострадавший водитель. По словам мужчины, он взял пассажиров по заказу и не помнит, где именно на него напали. Как злоумышленники доставали нож, водитель тоже не заметил.