Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Данная поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях в развитие закона о запрете на высадку детей безбилетников, который вступил в силу 7 марта.

Закон запрещает высадку из транспорта детей-безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, следующих без сопровождения взрослых. Также закон разграничивает между федеральным центром и регионами полномочия по регулированию вопросов оплаты проезда, провоза ручной клади и багажа.