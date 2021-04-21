Человек погиб на пожаре в многоэтажке Барнаула

Человек погиб во время пожара в многоэтажном доме по адресу Попова, 62 в Барнауле. Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", ночью 21 апреля в одной из квартир произошло задымление. Жильцов эвакуировали.

По словам одного из очевидцев произошедшего, причиной могла стать сигарета – хозяин квартиры уснул во время курения. Как считают соседи, мужчина надышался угарным газом, врачи не смогли его реанимировать.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 апреля в одной из квартир 10-этажного жилого дома по Северному Власихинскому проезду произошёл пожар. Спасатели эвакуировали из здания 20 человек.