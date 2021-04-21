Алтайский край вернул Москве не потраченные на жилье для сирот 560 млн рублей

Алтайский край вернул в федеральный бюджет более 500 млн рублей, которые не смог потратить в 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

По итогам 2020 года в Алтайском крае не освоили более 68% выделенных средств, а уровень обеспеченности сирот жильем тогда составил лишь 5% — это один из худших показателей в стране. В Министре строительства региона отметили, что краевые власти вернули в федеральный бюджет неосвоенные в 2020 году 627 млн рублей. Из этой суммы 66 млн рублей региону вернули обратно для оплаты контрактов, которые успели заключить в конце прошлого года.

В 2021 году на обеспечение жильем регион планирует потратить 605 млн рублей, 302 млн из которых — деньги федерального бюджета. Проблему будут решать с помощью предоставления жилищных сертификатов для детей-сирот.

"На сегодняшний день в Алтайском крае правом на получение жилья обладают 6 тыс. 83 человека, из них старше 23 лет — 2 тыс. 813. Дополнительно в течение трех лет получат такое право 1 тыс. 807 человек, это дети-сироты от 14 до 18 лет, которые включены в список", — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в октябре 2020 года СК возбудил уголовное дело из-за того, что в 2020 году на обеспечение квартирами оставшихся без попечения родителей детей выделили более 1,2 млрд рублей, однако на покупку жилья потратили только 49 млн.