Жильцов 11 опасных аварийных домов в Барнауле могут экстренно расселить

Городской комитет ЖКХ обследует 11 опасных аварийных домов Барнаула, и если комиссия признает их непригодными для проживания, собственников расселят. Об этом сообщает сайт мэрии.

По информации председателя комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, администрации районов Барнаула составили список домов, вызывающих наибольшую обеспокоенность "в связи с их техническим состоянием". В перечень вошли здания по адресам:

ул. Советской Армии, 160

ул. Советской Армии, 164

ул. Петра Сухова, 16

ул. Петра Сухова, 36

ул. Петра Сухова, 38

ул. Петра Сухова, 50

ул. 1-я Западная, 45

ул. Тимуровская, 32

ул. Тимуровская, 44

ул. Цеховая, 14а.

В ближайшее время эксперты обследуют здания и подготовят заключение, могут ли собственники квартир и дальше проживать в этих домах. Главам районов поручено ежедневно контролировать состояние строительных конструкций многоэтажек (до того момента, пока не будут готовы результаты обследований).

"Администрациям Ленинского, Октябрьского и Центрального районов дано поручение ввести режим повышенной готовности в границах придомовых территорий многоквартирных домов. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в указанных домах, организовать развёртывание пунктов временного размещения", – сказано на сайте мэрии.

В начале апреля в Барнауле экстренно эвакуировали жильцов двух многоэтажек. 5 апреля у дома на 1-й Западной, 51, рухнула кирпичная кладка стены. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали.

7 апреля начала рушиться стена дома на ул. Советской Армии, 5. Комиссия, которая обследовала оба здания, признала их непригодными для проживания. Дома снесут, жильцам выдадут компенсации.