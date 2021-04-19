Жильцов второго обрушившегося дома в Барнауле расселят

Власти Барнаула приняла решение о расселении жителей аварийного дома по улице Советской Армии, 54. 19 апреля в администрации Железнодорожного района состоялась встреча жителей аварийного здания с замглавы мэрии Барнаула по городскому хозяйству Сергеем Пашковским и главой администрации Железнодорожного района Михаилом Звягинцевым.

Как сообщает пресс-центр мэрии, Пашковский отметил, что многоквартирный дом обследован специализированной организацией и признан непригодным для проживания, а потому жильцов расселят. Чтобы ускорить процесс, собственников попросили в кратчайший срок предоставить документы на квартиры. В течение 10 дней привлеченная мэрией организация оценит жилые помещения, а после подготовит соглашение с жителями об их выкупе.

Вынос имущества будет возможен после установки временных щитовых элементов – их монтаж запланирован в течение 20 дней.

Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали 64 жильцов многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.

Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Как выяснила в ходе проверки прокуратура, дом признали аварийным ещё в 2013 году, а сроки переселения жильцов истекли в 2015 году.