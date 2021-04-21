Италия возобновляет выдачу туристических виз для россиян

Итальянские власти обновляет туристические визы жителей России, срок действия которых истёк во время пандемии. Посольство Италии запустило процесс, не дожидаясь, когда будет разрешено пересечение границы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, несмотря на то, что точной даты начала возобновления перелётов пока нет, оформлять документы можно уже с 21 апреля.

Напомним, что 20 апреля Терраччано заявил, что Италия планирует открыть границы для российских туристов летом. Посол отметил, что точная дата пока неизвестна, однако "туристический поток всё-таки будет возобновлён".