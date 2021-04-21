Среда, 21 Апрель, 22:55

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,82
€ 92,29
1°


4727125 +8271
Обь
494см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Экс-депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков назвал причину своего задержания

, ИА "Амител"
По словам политика, он просто сделал репост в твиттере
Владимир Рыжков / Скриншот видео на YouTube

Владимир Рыжков / Скриншот видео на YouTube

Бывший депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков рассказал о причине своего задержания в Москве. По словам политика, его посчитали организатором несанкционированного митинга.

Рыжков объяснил, что утром 21 апреля к нему подошел участковый и попросил проехать в ОВД "Хамовники" из-за сигнала об административном правонарушении.

"Дал ему подробные пояснения, что я не являюсь организатором сегодняшней акции и нигде не призывал к участию в этой акции. На что он мне показал мой аккаунт в твиттере, где я продублировал новость с сайта "Эхо Москвы" от 18 апреля, о том, что сторонники Навального призвали выйти на акцию. Я продублировал эту новость", — сказал Рыжков в беседе с РИА Новости.

В отношении политика составили протокол за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Теперь ему грозит до 10 суток ареста. На ночь Рыжкова оставляют в ОВД, а завтра повезут в суд, который и выберет меру наказания.

Ранее воздержаться от участия в несанкционированных акциях россиян попросили в МВД. Тем не менее, незаконные митинги прошли 21 апреля по всей стране.

Напомним, Рыжков родился в Рубцовске. С 1991 по 1993 годы работал заместителем главы администрации Алтайского края. Четырежды избирался в Госдуму, а с 1997 по 1999 год являлся первым запредом нижней палаты парламента.

Материалы по теме

 

 

 

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
22:38
Алтайским девелоперам начнут выдавать кредиты на стройку под 3% 0
22:22
Экс-депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков назвал причину своего задержания 0
22:05
Италия возобновляет выдачу туристических виз для россиян 0
21:31
"Будем поощрять тех, кто вкладывает". Путин поручил дополнительно поддержать бизнес 0
21:02
Несанкционированный митинг прошёл на площади Советов в Барнауле 1
20:38
"Крутятся мелкие Табаки". Самые яркие цитаты Путина из его послания Федеральному Собранию 1
20:05
Невиновная жительница Барнаула просидела восемь месяцев в СИЗО 0
19:31
Жители частного сектора Барнаула проводят собрание против многоэтажной застройки 2
19:02
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2021 году: главное 2
18:40
Виктор Томенко пообещал приступить к реализации инициатив Путина 4
18:28
Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке 2
18:07
Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Кому и сколько будут платить? 0
17:50
Почти полмиллиарда рублей выделили на строительство школы в Новоалтайске 0
17:37
Путин заявил о запуске пилотного проекта по развитию туризма на Алтае и в Шерегеше 4
17:24
Путин: россияне не будут платить за подводку газа к участку 4
17:10
Туристы забронировали на Алтае все гостиницы повышенного класса комфортности до конца лета 1
17:01
Путин: в российских вузах появится ещё 45 тысяч бюджетных мест 4
16:55
Полномасштабная диспансеризация в России запустится с 1 июля 0
16:50
Путин объявил о новых видах выплат на детей 8
16:45
Путин: более пяти тысяч новых машин скорой помощи направят в российские сёла 1
16:38
Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника 5
16:27
Путин предложил продлить программу туристического кешбэка за поездки по России 0
16:16
Спикер АКЗС рассказал, как можно решить квартирный вопрос детей-сирот по всей стране 5
16:01
Страховка вместо вклада: что такое мисселинг и как его избежать 0
15:49
В России за сутки зарегистрировали 8271 случай COVID-19 0
15:34
Барнаулец пожаловался на рекламные звонки с голосом Димы Билана 5
15:24
На Алтае женщина лишилась почти 500 тысяч рублей из-за целительницы из интернета 8
15:12
Российские власти планируют снижать среднюю ставку по ипотеке 3
15:00
Эксперты назвали лучший автомобиль 2021 года 1
14:45
Гипермаркет впечатлений. МТС запустил онлайн-кинотеатр с эксклюзивным контентом 0
14:42
Гостей этапа Кубка мира на байдарках и каноэ разместят в 39 гостиницах Алтайского края 3
14:32
Жильцов 11 опасных аварийных домов в Барнауле могут экстренно расселить 6
14:18
В алтайском Минобрнауки обозначили учителям границы в наблюдении за соцсетями школьников 14
14:05
Семь случаев коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:53
Вячеслав Франк назвал главные принципы местного самоуправления 4
13:42
Власти Барнаула согласовали проведение первомайской демонстрации 10
13:27
Ельцин стучал кулаком по столу. Как прошёл единственный визит Елизаветы II в Россию 22
13:15
Алтайский край вернул Москве не потраченные на жильё для сирот 560 млн рублей 31
13:03
Доктор Мясников объяснил, как дата рождения влияет на здоровье 5
12:55
"Чёрных лесорубов" задержали в Алтайском крае 3
12:41
Общегородской субботник в Барнауле перенесли на 29 апреля 4
12:29
Диетологи назвали особенно полезные продукты питания для мужчин 4
12:17
Человеческий скелет нашли в барнаульском парке "Юбилейный" 16
12:06
В МЧС рассказали подробности пожара в Барнауле, при котором погиб человек 0
11:54
"Тонкой души человек". Что случилось с Веркой Сердючкой и что у неё за болезнь? 8
11:40
Виктор Томенко будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному Собранию 16
11:28
Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:19
Ещё один аварийный дом находится под угрозой обрушения в Барнауле 6
11:07
Время отдыхать. Развлекательный центр "Весёлкино" открывает детский летний лагерь 6
10:55
У жителя Алтайского края в гараже обнаружили конопляную оранжерею 5
10:43
В России предложили установить лимиты на потребление электричества 35
10:30
Церемония прощания с бывшим вице-губернатором Иваном Шефером пройдёт в Барнауле 21 апреля 1
10:16
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле из-за пожарных 12
10:05
Работники алтайских предприятий станут обучать коллег бережливому производству 3
09:53
Как в Москве. Что за "умные" самокаты появились в Барнауле и как на них покататься? 18
09:41
СК завёл дело после нападения стаи собак на ребёнка в Рубцовске 10
09:29
Человек погиб на пожаре в многоэтажке Барнаула 0
09:17
Пасхальный кулич по особому рецепту. Быстро и волшебно вкусно 4
09:04
Мини-компьютер на запястье: что умеют современные умные часы 0
08:54
Центр Барнаула могут перекрыть для проезда из-за возможного проведения незаконных митингов 108
08:39
Продюсер "Ласкового мая" рассказал, что Верка Сердючка находится в тяжёлом состоянии 9
08:27
Барнаульцы пожаловались на пенсионерку, которая бомбардирует тротуар посудой 8
08:15
Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году? 0
08:01
Репродуктолог о причинах бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних 0
07:46
О чём будет говорить Путин в послании Федеральному Собранию в 2021 году 36
07:32
Лицо фирмы. Какими были секретарши в XX веке 10
07:30
Счёт идёт на часы. Что на данный момент известно о состоянии здоровья Навального? 50
07:18
Семь "кругов" аэропорта. Что такое приаэродромная территория и как она влияет на Барнаул 17
07:03
Без сахара, молока и глютена: алтайский производитель представил полезный десерт 5
06:47
Футболисты "Динамо-Барнаул" дома проиграли "Волге" 0
06:33
Пушистые преступники, которых выдали лапки 7
06:16
Барнаулец угрожал взорвать дом, если ему не дадут вертолёт и 100 тысяч долларов 6
06:02
Холод, дождь и снег обещают в Алтайском крае 21 апреля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.