Экс-депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков назвал причину своего задержания

Бывший депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков рассказал о причине своего задержания в Москве. По словам политика, его посчитали организатором несанкционированного митинга.

Рыжков объяснил, что утром 21 апреля к нему подошел участковый и попросил проехать в ОВД "Хамовники" из-за сигнала об административном правонарушении.

"Дал ему подробные пояснения, что я не являюсь организатором сегодняшней акции и нигде не призывал к участию в этой акции. На что он мне показал мой аккаунт в твиттере, где я продублировал новость с сайта "Эхо Москвы" от 18 апреля, о том, что сторонники Навального призвали выйти на акцию. Я продублировал эту новость", — сказал Рыжков в беседе с РИА Новости.

В отношении политика составили протокол за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Теперь ему грозит до 10 суток ареста. На ночь Рыжкова оставляют в ОВД, а завтра повезут в суд, который и выберет меру наказания.

Ранее воздержаться от участия в несанкционированных акциях россиян попросили в МВД. Тем не менее, незаконные митинги прошли 21 апреля по всей стране.

Напомним, Рыжков родился в Рубцовске. С 1991 по 1993 годы работал заместителем главы администрации Алтайского края. Четырежды избирался в Госдуму, а с 1997 по 1999 год являлся первым запредом нижней палаты парламента.