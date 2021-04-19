Россиян призвали воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Министерство внутренних дел призвало россиян отказаться от участия в несогласованных акциях. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Там отметили, что в соцсетях, мессенджерах и иных интернет-ресурсах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в разных регионах страны.

"Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб", – говорится в сообщении.

В связи с этим МВД призвало отказаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения мест их проведения в обозначенное организаторами время. В противном случае высок шанс заразиться коронавирусом, а также подвергнуться провокациям со стороны "деструктивно настроенных лиц".

Полицейские призывают не подвергать угрозе своё здоровье и безопасность, а также предостеречь от участия в незаконных акциях родных и близких – в особенности несовершеннолетних. В МВД пообещали не допустить дестабилизации обстановки и предпринять необходимые меры для поддержания правопорядка.

Напомним, 21 апреля сторонники Алексея Навального планируют провести масштабные акции протеста, чтобы потребовать освобождения оппозиционера из колонии. Всего на митинги по всей стране собираются пойти порядка 500 тысяч человек.