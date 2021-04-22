35 человек задержали на несанкционированном митинге в Барнауле

35 человек задержали на несогласованной акции протеста сторонников Алексея Навального в Барнауле. Как сообщает РИА Новости, среди них есть шестеро детей.

Как отметил собеседник агентства в региональном МВД, самому младшему из задержанных – 12 лет. Его родителей полицейские привлекут к административной ответственности, поскольку он не просто присутствовал на акции, но и раздавал листовки.

Напомним, вечером 21 апреля в Барнауле прошёл несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального.

По данным amic.ru, для обеспечения порядка в краевую столицу приехали силовики со всего региона. При этом, по словам нашего корреспондента, правоохранителей оказалось гораздо больше, чем митингующих: протестовать, по предварительным оценкам, вышли около 150 человек. Полиция оцепила площадь, призвав собравшихся расходиться.