35 человек задержали на несанкционированном митинге в Барнауле

35 человек задержали на несогласованной акции протеста сторонников Алексея Навального в Барнауле. Как сообщает РИА Новости, среди них есть шестеро детей.
Как отметил собеседник агентства в региональном МВД, самому младшему из задержанных – 12 лет. Его родителей полицейские привлекут к административной ответственности, поскольку он не просто присутствовал на акции, но и раздавал листовки.
Напомним, вечером 21 апреля в Барнауле прошёл несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального.
По данным amic.ru, для обеспечения порядка в краевую столицу приехали силовики со всего региона. При этом, по словам нашего корреспондента, правоохранителей оказалось гораздо больше, чем митингующих: протестовать, по предварительным оценкам, вышли около 150 человек. Полиция оцепила площадь, призвав собравшихся расходиться.
Комментарии
Задерживать надо тех кто не согласовал, тем самым запретив гарантированное ст31 Конституции России и превысил свои полномочия, тем самым, потому как ограничивать права и свободы может только президент и только в оговоренных в конституции случаях!!!! А люди пришли всё по закону ст31 конституции читаем внимательно! Кстати тех кто принимал участие в задержании этих 35 человек, всю цепочку, самих нужно арестовать как исполнявших преступный приказ, что собственно тоже является преступлением!!!!!
Пересчитали бездельников,
22.04.2021 08:47
- гость -
Молодец. Созрел на лесоповал. Под громкие лозунги это будет ловчее.
22.04.2021 08:47
- гость -
Все верно! Но почему полиция исполняет преступные приказы, попирающие Конституцию?!
Люди , которыми так легко манипулировать из Германии, теми кто там роскошно отдыхает, не просто ввглядят идиотами, они и есть идиоты.
власти опять показали свои политическую импотенцию
Хорошо что на 700 тыс Барнаульцев таких идиотов не более 200.
Конституция конституцией ,Но почему кто-то должен кому-то согласовывать митинг в центре города, при этом мешая дорожному движению и т.д. Мне там митингующие не нужны. Если бы они согласовали его где-нибудь на Южном на пустыре может власти бы и разрешили.
Хорошо что на 700 тыс Барнаульцев таких идиотов не более 200.
200 это совсем клинических. еще с пару тысяч в интернете смелые.
На 3 человека 7 рабов. Сопим в тряпочку и радуемся бедности. Ура.
"Бей его! Пока он руки вверх не успел поднять!" - "Они сражались за Родину". М. Шолохов. Справедливо и по отношению ко всем тем балбесам, которые на этот "митинг" пошли. Надеюсь как минимум суток 15 они свое получать будут.
22.04.2021 09:17
Евгений
На 3 человека 7 рабов. Сопим в тряпочку и радуемся бедности.
Вот с таким мировозрением нельзя вас во власть пускать, рабовладельческий строй нам тут устроите.
Всем упертым: вот вы тут в панике от 90-х, слюной забрызгали клавиатуры, как хорошо живется при вожде, но одного ваши плоские головы никак не понимают - чем дольше это продолжается, тем неизбежнее повторятся 90-е!
Если уж у нас демократия (а пока так и предусмотрено законом), то должна быть сменяемость власти. Иначе будет то, что было раньше - развенчание культа, застой, перестройка
В Южно-Сахалинске - 80, в Хабаровске - 120, в Барнауле - 150...
Ну, и чего вы показали? Что вас - мизер в стране? Так об этом и так все знали.
35 свинченных, из них 20% - дети. Опять же все и так знали, что вы молодняк в блуд тащите.
Всем задержанным - штрафы, да такие, чтобы по карману ударили. Родителей задержанных детей оштрафовать еще сильнее - за то что не воспитывают своих детей.
Развенчание культа и перестройка нужны были западу, чтобы ссср разрушить, и получить доступ к нашим ресурсам и рынкам сбыта. Это сделано.
Теперь застой устраивают пандемиями.
22.04.2021 08:47
- гость -
Представляете, а ведь и в США, и в Европе есть такое понятие - несанкционированные митинги. И там тоже полиция разгоняет и задерживает. И ни про какую Конституцию там никто не заикается.
Есть Конституция, но есть и остальное законодательство, которое тоже необходимо соблюдать.
Есть претензии к Закону - идите в суд, оспаривайте соответствие этого Закона Конституции. Но нарушать Закон - нельзя. В противном случае - санкции за нарушение. Всё очень просто.
22.04.2021 09:20
- гость -
Упёртый - это ты, и такие как ты. Плоскоголовыми зови своих соболей и волков. Те то отсиживаются в Литве. А вас зовут на убой, для создания картиночки для западных СМИ. Какое тут обсуждение, тут кговавые кагатели детей бьют. Вот и всё, чего добивается Анальный.
Что, он уже умер? Для чего митинг то собирали? Ах нет, жив? Да, жив и здоров, и похохатывает себе. Отпустить его? А с чего? С того что он не ест? Так может перестать голодать? Или теперь всех преступников изтюремпораспускать, если они голодовки устраивают?
Меня просто поражают адепты гульфикфюрера....
Могли бы на какой-нибудь лужайке собраться в районе затона, шашлыки пожарили бы, пива попили, семки пощелкали, позвиздели, да пошпилили друг дружку, лгбт дружки.
Пипец вы конченные!!!
Пошли расправы
22.04.2021 09:34
Дмитрий Попов
С таким лексиконом тебя не Дима Попов зовут, а Аллочка из Универа или Бузова из Дома2.
Пожилому ОДНщику из централки прикатило к концу месяца перевыполнение плана
Ни кто не забыт, ни что не забыто
22.04.2021 09:20
- гость -
Всем упертым:
Да знаем мы кому нужна частая сменяемость власти. Тем нужна, кто не хочет чтобы страна развивалась и процветала. Только понял что происходит , начал порядок наводить - иди в отставку. Разве не так у хохлов, каждый новый президент еще больший клоун, чем предыдущий
Образование надо повышать у детей, а не инстасамок и тиктокеров растить, тогда может поменьше таких идиотов будет.
22.04.2021 09:32
- гость -
Кто про что, а латентные про анал.
Всё просто. Дети, за которыми не следят родители, подвергаются опасности. Мало ли кто из этих неадекватов мог затеять драку, швырять бутылки и т.д. Попали бы в голову ребёнку случайно. Или кукловодам как раз и нужна сакральная жертва среди детей? Горе-родителей, которые не знают, где их дети и чем занимаются, однозначно лишать родительских прав. А ищущие "справедливости" юные оболтусы, которых не устраивает сытое безделье с мамами и папами, пусть в интернате хлебнут настоящей жизни. Там научат Родину любить.
22.04.2021 09:43
- гость -
Это точно.
22.04.2021 09:49
- гость -
Так это же твой вождь с такой фамилией, истинной фамилией)
22.04.2021 09:41
- гость -
Да знаем мы кому нужна частая сменяемость власти
Все то вы знаете!
Есть претензии к Закону - идите в суд, оспаривайте соответствие этого Закона Конституции. Но нарушать Закон - нельзя
Как же отстаивать, если Конституцию меняют, находу перефразируя смысл статей?
22.04.2021 09:50
Мамаша
Ну, дура! Во всей красе! Тебя бы стерилизовать по-хорошему!
Тебя бы стерилизовать по-хорошему!
Поздно, доктор. Мои дети уже выросли. И в отличие от некоторых я ВСЕГДА знала и теперь знаю, чем они заняты и где находятся.
22.04.2021 10:03
Мамаша
Жесть какая. Программку им на телефоны установили или везде вместе ходите?))
22.04.2021 10:01
- гость -
Вот оно истинное лицо этих "людей с открытыми лицами"... Вы всех бы стерилизовали, декоммунизировали и прочее, прочее...
Программку им на телефоны установили или везде вместе ходите?))
Удалось вот "программку" им в сердце установить. Они знают, что всегда я и отец волнуемся за них, и просто сами меня держат в курсе своей жизни. Как-то так. Теперь, конечно, с современными средствами связи это проще. А если я с утра по какой-то причине не вышла в аську - обе сразу звонят: что случилось, мама?!!!! Считаете, это плохо и неестественно? Тогда мне вас жаль.
22.04.2021 10:21
Мамаша
Все все уже поняли))
Есть песня "33 коровы", а в Барнауле "35 баранов"!!
Студентов отчислить из ВУЗов, бюджетников уволить с работы. За хайп нужно платить. Пусть их гульфик-фюрер учит и кормит из западных грантов.
22.04.2021 10:21
Мамаша
Кстати, думаю, ваши дети были бы очень рады, если бы вы завели себе маленькую собачку и на нее переключились наконец))