Несанкционированный митинг прошел на площади Советов в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального прошел в Барнауле. Он состоялся на площади Советов вечером в среду, 21 апреля.

По данным amic.ru, для обеспечения порядка в краевую столицу приехали силовики со всего региона. При этом, по словам нашего корреспондента, правоохранителей оказалось гораздо больше, чем митингующих: протестовать, по предварительным оценкам, вышли около 150 человек. Полиция оцепила площадь, призвав собравшихся расходиться.

У некоторых участников переписывали личные данные, после чего выводили с площади. Нескольких митингующих задержали. По словам очевидцев, речь идет о порядка 10 человек. По данным сервиса "ОВД-Инфо" на момент публикации, в Барнауле задержаны четверо человек.

После митинга оставшиеся участники двинулись по аллее проспекта Ленина к площади Свободы. Полиция наблюдала за ситуацией. По данным правоохранителей, акция прошла мирно, без столкновений.

Напомним, ранее власти Барнаула предупреждали, что из-за незаконного митинга возможно ограничение движения транспорта по проспекту Ленина, а также временное закрытие близлежащих кафе и магазинов. Однако прибегать к этим мерам не пришлось.

Отметим, что несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят по всей стране. Самой масштабным в Сибири называют митинг в Новосибирске: там на площадь Ленина вышли около двух тысяч человек.