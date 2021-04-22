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Новости

"Вы берёте себе петлю на шею". Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

, ИА "Амител"
По мнению Игоря Рыбакова, реклама со стороны банков и застройщиков специально не упоминает тех, кто потерял деньги на кредите
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку глупостью и призвал россиян от неё отказаться. Его слова приводит РИА Новости.

Предприниматель отметил, что сейчас люди покупают квартиры, потому что очень много "заманух" со стороны банков и рекламы со стороны застройщиков. При этом реклама специально не упоминает тех, кто потерял деньги на кредите.

"Нет никакой квартиры. Всё, что у тебя есть, – это долг перед банком под плавающую ставку", – считает Рыбаков.

Миллиардер также отметил, что россияне удивятся, когда прочитают договор, в котором, по его словам, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть ипотеки уже выплачена.

"Вы берёте себе петлю на шею", – подчеркнул миллиардер и призвал подписчиков навсегда отказаться от любых займов.

Отметим, что Рыбаков уже не впервые выступает с критикой ипотеки. В январе он назвал её "видом современного рабства" и выразил мнение, что люди с ипотекой теряют возможность рационально мыслить. 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.04.2021 11:38
- гость -

Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку глупостью и призвал россиян от неё отказаться.
--------------
А этот дурик не говорил, как еще приобрести квартиру людям? Наследство в виде квартиры далеко не всем сваливается. А жить где-то надо, не у родителей же всю жизнь.

22.04.2021 11:38
гость

не то чтобы петлю - просто лопнет пузырь , он не может не лопнуть! Застройщики не зря же озвучиват, что и и 100 тыс за квадрат мало очень!

22.04.2021 11:45
- гость -

Ладно, уговорил, не буду студию в ипотеку на Взлетной брать. Буду дальше жить в своем загородном особняке 300 кв.м.

22.04.2021 11:50
- гость -

Это продолжение модного тренда - аренда)
Мол не покупайте, а арендуйте.
Весь мир так делает.

Вот только не уточняют, что в США, например, аренда развита просто потому, что стоимость покупки домов/квартир - просто неподъемная даже для заработков в США.

И еще один момент: раз аренда это так выгодно, тогда почему существуют собственники того, что вы берёте в аренду? Ведь владеть - это так невыгодно))))

22.04.2021 11:59
Человек

Банки - зло .

22.04.2021 12:01
Виктор

У меня приятель музыкант. 45 лет. Живёт с женой и двумя детьми (20 и 17) в трёхкомнатной квартире со своими родителями. Одна комната дедушке с бабушкой, другая родителям, третья детям. К тому же, не нужно было платить за садики, т.к. старики, когда внучки учились, уже были на пенсии, и за продлёнку, и репетиторство. И им достаточно покупать один предмет техники на всю семью. Один холодильник. Одну машинку. И так далее. Никаких кредитов не платилось. Я этой семьёй восхищаюсь. Просто надо уметь уживаться друг с другом.

22.04.2021 12:03
- гость -


22.04.2021 12:01
Виктор

а дети однополые?

22.04.2021 12:04
Виктор

22.04.2021 12:03
- гость -

Да, две дочери

22.04.2021 12:05
- гость -


22.04.2021 11:38
- гость -
Этому "дурику", раз уж он взялся рубить правду-матку, остался один логичный шаг - начать изучение трудов Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, прозреть, ну а дальше я уже озвучивать не буду, за это нонче статья уголовная)

22.04.2021 12:07
- гость -

Да, две дочери

ну да. в таком случае немного легче. но все равно голимый муравейник. в ванну и туалет поди по графику ходят?

22.04.2021 12:07
- гость -

22.04.2021 12:01
Виктор
Витя, простите, но а на ... так жить тогда?
Людям совсем на себя наплевать?
Бедная жена этого музыканта, бедные дети...

22.04.2021 12:12
- гость -


22.04.2021 12:07
- гость -
Детям было бы лучше оказаться на улице, когда родителей уволят или заболеют, мало ли что произойдёт? А родителям этих детей было бы лучше в пожизненном беспросветном рабстве?

22.04.2021 12:12
Евгений

> И еще один момент: раз аренда это так выгодно, тогда почему существуют собственники того, что вы берёте в аренду? Ведь владеть - это так невыгодно))))

Лебедев, залогинься!

22.04.2021 12:13
- гость -

22.04.2021 12:01
Виктор
Нет повода для восхищений. Вам может со стороны многое не видно , но навряд ли там идеальные отношения. Хорошо если друг другу смерти не желают.

22.04.2021 12:15
Рыбаков

Конечно, не надо брать кредиты, это хлопоты.
Пойти и сразу купить квартирку в центре Москвы, и виллу в Испании.
Зачем лишняя суета?

Да, а если хлеба нет, то в "Азбуке вкуса" всегда пирожные в наличии.

22.04.2021 12:15
- гость -

> 22.04.2021 12:01
> Виктор
> Просто надо уметь уживаться друг с другом.

Веселят люди, у которых всё так просто! Просто надо уметь уживаться! Просто надо уметь зарабатывать! Просто надо уметь находить возможности! Просто надо хорошо работать!

Я даже им на некоторые мгновения завидую, ибо порой тоже хочется оторваться от реальности

22.04.2021 12:16
- гость -

22.04.2021 12:01
Виктор
У меня приятель музыкант. 45 лет. Живёт с женой и двумя детьми (20 и 17) в трёхкомнатной квартире со своими родителями. Одна комната дедушке с бабушкой, другая родителям, третья детям. К тому же, не нужно было платить за садики, т.к. старики, когда внучки учились, уже были на пенсии, и за продлёнку, и репетиторство. И им достаточно покупать один предмет техники на всю семью. Один холодильник. Одну машинку. И так далее. Никаких кредитов не платилось. Я этой семьёй восхищаюсь. Просто надо уметь уживаться друг с другом.
----------------
Это от безысходности люди так живут. Одна кухня на три хозяйки - это уже треш. А туалет, ванну по утрам как делят?

22.04.2021 12:18
- гость -

22.04.2021 12:01
Виктор

Плакать надо, а не возхищаться. Хорошо, что старикам как-то повезло 3шку получить в советское время, а так бы ща в двушке жили, или в 1шке. С таким-то минимализмом.

22.04.2021 12:20
- гость -

22.04.2021 12:12
- гость -

Детям было бы лучше оказаться на улице, когда родителей уволят или заболеют, мало ли что произойдёт? А родителям этих детей было бы лучше в пожизненном беспросветном рабстве?
-----------
Ой, да прям "рабство". Мы в начале прошлого году взяли двушку в ипотеку. Живем, ни в чём себя не ограничиваем. Большую часть кредита уже выплатили. И к тому же за год квартира выросла в цене на миллион. Так что это еще и хорошее вложение денег.

22.04.2021 12:24
гость

Помню свой двор в 90ые, практически у всех друзей жили бабушки, дедушки. Все вместе.

22.04.2021 12:26
- гость -

22.04.2021 12:24
гость

Давали хаты большего размера.

22.04.2021 12:28
- гость -

Я этой семьёй восхищаюсь. Просто надо уметь уживаться друг с другом.
________________

Сейчас сформировалось поколение живущих по принципу "хочу все и сразу", которые категорически против проживания с родителями вместе.

22.04.2021 12:30
Ирина

Виктору
лично я бы очумела жить в трешке с таким количеством людей. А дочери замуж выйдут тоже приведут в эту квартиру своих мужей, ну если у последних не будет своего жилья?

Ну а если этот миллиардер предлагает отказаться от ипотеки, то может он сам нуждающимся купит по квартире? Но не разбежится, конечно же, покупать. Только он в общежитии не жил втроем в 18 кв.м. так что его мнение мимо.

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