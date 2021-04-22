"Вы берёте себе петлю на шею". Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку глупостью и призвал россиян от неё отказаться. Его слова приводит РИА Новости.

Предприниматель отметил, что сейчас люди покупают квартиры, потому что очень много "заманух" со стороны банков и рекламы со стороны застройщиков. При этом реклама специально не упоминает тех, кто потерял деньги на кредите.

"Нет никакой квартиры. Всё, что у тебя есть, – это долг перед банком под плавающую ставку", – считает Рыбаков.

Миллиардер также отметил, что россияне удивятся, когда прочитают договор, в котором, по его словам, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть ипотеки уже выплачена.

"Вы берёте себе петлю на шею", – подчеркнул миллиардер и призвал подписчиков навсегда отказаться от любых займов.

Отметим, что Рыбаков уже не впервые выступает с критикой ипотеки. В январе он назвал её "видом современного рабства" и выразил мнение, что люди с ипотекой теряют возможность рационально мыслить.