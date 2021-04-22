Привет от зимы. Барнаул засыпало апрельским снегом

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Думали, что распрощались со снегом? Не тут-то было. Зима решила напомнить о себе в конце апреля. Несколько дней назад снег выпал в Бийске и Белокурихе, и теперь добрался до Барнаула. Непогода с утра поставила город в пробки, а на трассах водителей предупреждают о гололедице. Впрочем, сегодня днём в Барнауле обещают до +7 градусов, и последующие дни температура будет в пределах 10 градусов тепла.

Напомним, неделю назад в Барнауле начался ледоход. По прогнозам гидрологов, тронуться лёд должен был 13 апреля, но в итоге активная и самая красивая фаза ледохода началась в ночь на 16 апреля. Фоторепортаж с события можно посмотреть тут.