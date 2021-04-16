Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поздно вечером 15 апреля в Барнауле наконец-то пошёл ледоход, а сегодня с утра барнаульцы начали подтягиваться к Речному вокзалу, чтобы понаблюдать за зрелищем. Обь в этом году неохотно сбросила зимние оковы, вероятно, виной этому стало поздно пришедшее весеннее тепло. Ранее первые подвижки льда в районе Нового моста горожане заметили 12 апреля. Сам же ледоход прогнозировали на 13 число с погрешностью в несколько дней. Для сравнения: в 2020 году ледоход в Барнауле пошёл 7 апреля, а в позапрошлом – 8 числа.

Вся мощь и красота плывущих льдин в нашем фоторепортаже.