Попов объяснил, почему Алтаю не стоит бояться нового порядка помощи онкобольным

Новый порядок онкологической помощи поможет улучшить качество лечения рака в Алтайском крае, уверен министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Многие опасаются, что закон, который вступит в силу с 1 января 2022 года, "намертво" прикрепит больных к регионам и запретит им выбирать место лечения. Попов заверил, что региональный Минздрав уже давно модернизирует онкослужбу, чтобы и при новом порядке она работала качественно.
По словам министра, в Алтайском крае и сейчас действует похожий порядок помощи для онкобольных и пациентов с подозрением на рак. И небольшие онкобольницы оснащают так, чтобы там можно было оказать максимально возможную помощь, никуда не выезжая.
"Главное, что должен принести новый порядок помощи – высокое качество лечения. В онкологии эта тема чувствительная, наверное, как нигде. Целый ряд технологий, которые были доступны только в "Надежде", мы переносим на уровень амбулаторных онкологических центров. Например, элементарную диагностику и консультации можно выполнить там. Есть возможность дистанционно проконсультироваться с краевым онкодиспансером. Или продолжить курс химиотерапии, который больному назначили в другом регионе. Мы эти условия продолжаем создавать", – объяснил Попов.
Глава регионального Минздрава подчеркнул, что модернизацию продолжат и в этом году. Новые амбулаторные онкологические центры откроют в Славгороде и Заринске. Ведомство закупит туда современные компьютерные томографы и проведёт обучение персонала.
Кроме того, алтайское Министерство здравоохранения пытается получить федеральные средства на строительство нового хирургического корпуса с операционно-реанимационным блоком в онкоцентре "Надежда". По словам Попова, у ведомства уже есть проект и понимание, как будет выглядеть здание. В ближайшее время вопрос будет решаться на федеральном уровне.
Напомним, в 2020 году в Алтайском крае выявили значительно меньше случаев злокачественных новообразований, чем в предыдущие годы. Медики связали это с ограничением плановой медпомощи и сокращением количества осмотров из-за пандемии. В марте Дмитрий Попов в беседе с корреспондентом amic.ru рассказал, что цель ведомства на 2021 год – восстановить объём профосмотров и наверстать упущенное.
Комментарии
врачей то где наберут. не просто врачей, а квалифицированных.