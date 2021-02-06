Почему на Алтае стали хуже выявлять рак и как онкологи будут наверстывать упущенное?

В 2020 году в Алтайском крае выявили почти на тысячу меньше случаев онкозаболеваний, чем в предыдущие годы. И это проблема, говорят онкологи: из-за пандемии и ограничения плановой помощи многие жители края просто не смогли вовремя пройти обследования. А потому, скорее всего, сейчас даже не знают о своем опасном заболевании. Как повлияла пандемия на онкологическую службу региона, какими видами рака чаще всего болеют жители края и какова вероятность выжить, если у вас нашли эту болезнь, рассказали специалисты краевого онкоцентра.

Тяжелый год

В 2020 году в Алтайском крае выявили 10 132 случая злокачественных новообразований, рассказал главный внештатный онколог края Игорь Вихлянов. И добавил, что обычно в регионе диагноз "рак" ставят 11-11,5 тысячи пациентов в год. Но радоваться падению статистики не надо: по словам онкологов, она "просела" в основном из-за ограничения плановой медпомощи. Многие жители Алтайского края просто не смогли попасть на диспансеризацию и медицинские осмотры, а потому их болезнь осталась не выявлена. Среди них и те, кто находится в группе риска: это жители края в возрасте старше 65 лет. Напомним, для них еще весной ввели ковидные ограничения, которые действуют до сих пор.

В то же время, несмотря на пандемию, онкологические центры края продолжали работать и принимать пациентов.

"В 2020 году у нас снизилась только диспансерная группа пациентов. Для тех, кто нуждался в консультативном приеме, никаких ограничений не существовало. Всем, у кого было подозрение на рак или только выявили злокачественную опухоль, помощь мы оказали", – объяснила заведующая онкополиклиникой Татьяна Синкина.

Хотя работать в таких условиях было тяжело, признают врачи: несмотря на принятые меры предосторожности, избежать проникновения ковида в онкоцентр не удалось и некоторые отделения приходилось закрывать на карантин.

В 2020 году 98 пациентов онкоцентра умерли после того, как заболели коронавирусом.

Слишком много курим и нервничаем

Алтайские специалисты не раз отмечали, что наш край – один из лидеров по заболеваемости раком в стране.

При этом мужчины чаще всего болеют раком легких (21,1%). На втором месте – опухоли предстательной железы (11,3%), а на третьем – кожи (10,1%). У женщин "тройка онколидеров": рак молочной железы (20,3%), кожи (13,6%) и кишечника (7,%). Этот антирейтинг в регионе почти не меняется от года к году.

Высокую заболеваемость раком на Алтае обычно связывают с близким расположением Семипалатинского полигона, а также с высокой инсоляцией в регионе. Но главный онколог края подчеркнул: сегодня не нужно все сваливать на Семипалатинский полигон. С годами факторы риска меняются. Сейчас основные причины развития рака – курение, малоподвижный образ жизни и стресс.

"Стоит обратить внимание на образ жизни. Физическая активность у населения снизилась. Вместо этого – тяжелый умственный труд, постоянная загруженность и различные стрессогенные факторы. Такой эмоциональный прессинг дает толчок к развитию онкозаболеваний", – объяснила Татьяна Синкина.

Еще одна причина – старение населения. Помните известную присказку онкологов о том, что рак есть у каждого, но не каждый до него доживает? Так вот, с увеличением продолжительности жизни в нашем регионе многие теперь "доживают до своего рака". В 2020 году средний возраст новых онкобольных составил 62,7 года. А самая большая заболеваемость сохраняется в возрастной группе 65-69 лет.

Смертность уменьшается

Специалисты уверяют: за последние годы в Алтайском крае рак научились лечить намного эффективнее. Ежегодно краевой онкоцентр пополняет оборудование современными аппаратами как для диагностики, так и для лечения опухолей. Даже в тяжелый, 2020 год врачи осваивали новые технологии, благодаря применению которых удалось сохранить многие жизни.

Так, с 2020 года в онкоцентре стали проводить гистологическое сканирование. Теперь, чтобы проконсультироваться по сложному случаю с коллегами из больших медицинских институтов, алтайским онкологам не нужно отправлять туда пациента или биоматериал. Достаточно отправить скан гистологии. Онкологи сравнивают новинку с появлением электронной почты: если раньше приходилось слать гонца, то теперь проблема решается в считанные минуты быстро. Расширили в 2020 году и лекарственные схемы лечения с 59 до 106.

Как итог: в 2020 году от онкозаболеваний в регионе умерло на 100 человек меньше, чем в 2019, отметил Игорь Вихлянов.

"Повысился такой важный для нас показатель, как количество больных, переживших пять лет и более после радикального лечения. Он увеличился практически на 1,7%. И это не мы волшебники. Это современное оборудование и новые препараты", – подчеркнул онколог.

Гнать к врачу бабушек и бежать самому

Сейчас, когда плановая помощь открыта, онкологи призывают жителей Алтайского края пройти диспансеризацию и уж тем более надо бежать к врачу, если вы у себя заподозрили "что-то не то". Врачи напоминают: чем раньше обнаружили новообразование, тем больше шансов его вылечить.

В 2020 году 55,4% всех онкозаболеваний выявили на первой и второй стадии: то есть тогда, когда оно еще поддается лечению. Симптомов рака ждать онкологи не советуют. По словам Татьяны Синкиной, часто они проявляются уже на поздних стадиях, когда помочь будет очень сложно.

"Нужно понимать, что мы специализированное учреждение. И к нам вас должны направить. Для этого нужно просто пойти к врачу в поликлинику или ФАП. Но тут нам мешает менталитет. Многие просто боятся даже думать о том, что это может быть рак. И не обращаются к врачу. А идут только тогда, когда уже подпирает. И очень обидно, когда к нам попадают поздно: с третьей или четвертой стадией. Не всем, кто к нам обращается, мы можем помочь", – объяснила Татьяна Синкина.

А главный онколог края отметил, что первыми к врачам сейчас должны обращаться пенсионеры, которые не могли попасть на обследование из-за ковидных ограничений. А если они не хотят, то их дети и внуки должны на них повлиять, подчеркивает Игорь Вихлянов.

"Пациенты старше 60 лет, находившиеся на самоизоляции, сейчас должны подняться с диванов и дойти до терапевтов, до гинекологов, до смотровых женских и мужских кабинетов. Там их обязаны осмотреть. Мы призываем людей, чтобы они прошли диспансеризацию, чтобы были выявлены возможные сбои в работе организма и люди пролечились", – обратился к жителям края онколог.