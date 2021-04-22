Жители Алтая реже других россиян берут ипотеку

Жители Республики Алтай, а также Ингушетии, Чукотского, Ненецкого и Еврейского автономных округов реже других россиян с начала 2021 года брали ипотеку. И это при том, что с начала года в этих субъектах наблюдается рост выдачи кредитов на покупку жилья, пишет RT.
Как полагают эксперты, это связано с тем, что названные регионы – одни из самых малонаселённых в стране, там не сильно развито розничное кредитование, а банковские услуги в целом представлены не очень широко. Кроме того, сыграла свою роль и географическая удалённость от основных центров кредитно-финансовой цивилизации.
При этом наиболее "продвинутыми" в части распространения кредитных услуг оказались Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область. Рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах в первом квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 15-25% в зависимости от региона.
Ранее сообщалось, что правительство России планирует снижать среднюю ставку по ипотеке, чтобы сделать кредиты ещё более доступными для жителей страны.
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