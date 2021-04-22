Трамвай запутался в проводах в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" рассказали о невезучем трамвае. Вагон запутался в проводах.
Инцидент произошел на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. В результате происшествия проезд по путям оказался перекрыт.
В комментариях под постом барнаульцы предположили, что причиной случившегося могло стать неудовлетворительное техническое состояние трамвая.
Напомним, что 9 апреля горожане рассказали о необычном ДТП, которое произошло на этом же кольце. С рельсов здесь сошли сразу два трамвая. По опубликованным фото можно было понять, что вагон одной частью вписался в поворот, а другой – проехал прямо, в результате чего и слетел с рельсов. Рядом с ним встал еще один трамвай, который не смог удержаться на путях.
Комментарии