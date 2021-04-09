Два трамвая сошли с рельсов в Барнауле

Фото: instagram.com/barnaul.insta / vk.com/barneos22
Необычное ДТП запечатлели жители Барнаула на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни". С рельсов сошли сразу два трамвая.
В сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографии с места происшествия.
На кадрах видно, что электротранспорт непостижимым образом одной частью вписался в поворот, а другой – проехал прямо, в результате чего и слетел с рельсов.
Рядом без движения расположился другой трамвай. Он также не сумел удержаться на путях.
О пострадавших, как и о причине происшествия, пока ничего неизвестно.
Комментарии
Дрифтера на работу взяли?
На стоке валим боком!
Что за хайповые заголовки? Где массовость? Нельзя написать как есть, что с рельсов сошли два трамвая?
С таким подходом я сегодня в Барнауле массовый падёж людей наблюдал - при мне споткнулись и упали два человека...
эка его раскорячило
Исправили заголовок - молодцы!
Резина лысая!
Бадам-тсс!
Стрелочки поймали глюк какой-то по радиосигналу. Кто-то балуется. Так и на северозападной было
Так у него колесики развернуло. Может, просто подгнил совсем?
не смог он с города свалить(((
а так хотелось на свободу!!!
После прохождения первой платформы стрелка чуть отскочила и в эту щелку проехала вторая платформа. В задней части трамвая были те,кому на Попова-жаль,что трамвай не может на 2 части разделиться.
Пути у нас все-равно лучше, чем во многих городах