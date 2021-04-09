Два трамвая сошли с рельсов в Барнауле

Фото: instagram.com/barnaul.insta / vk.com/barneos22

Необычное ДТП запечатлели жители Барнаула на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни". С рельсов сошли сразу два трамвая.

В сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографии с места происшествия.

На кадрах видно, что электротранспорт непостижимым образом одной частью вписался в поворот, а другой – проехал прямо, в результате чего и слетел с рельсов.

Рядом без движения расположился другой трамвай. Он также не сумел удержаться на путях.

О пострадавших, как и о причине происшествия, пока ничего неизвестно.